Пограничники зафиксировали разведывательный беспилотник под Мариуполем

Об этом сообщает штаб Обороны Мариуполя в Facebook.

«На южных рубежах Украины пограничники продолжают фиксировать факты воздушной разведки. Вчера в 19 часов на участке в районе села Широкине обнаружен беспилотник, который направлялся в сторону Мариуполя на высоте около 1 километра», - говорится в сообщении.

В Мариуполе ситуация остается спокойной и контролируемой. Воинские части Национальной гвардии Украины продолжают обеспечивать контрольно-пропускной режим на блокпостах и в районе обороны.

Читайте такжеРоссийские агенты пытаются определить места дислокации украинской армии - пограничникиТакже сообщается, что украинские военнослужащие проводят протидиверсионные действия, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и вооруженных преступников вокруг города. Продолжаются инженерно-фортификационные работы по обороне города.

«Городскими властями совместно с военным командованием согласована модель отапливаемого и утепленного контейнера, который будет зарываться под землю и будет служить спальным местом для солдат. Также осуществляется поиск помещений, которые можно выделить для обогрева солдат в максимальной близости к каждому блокпосту», - сообщает штаб Обороны Мариуполя.