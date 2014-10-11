Царев поблагодарил Крым "за помощь в информационной войне"

Накануне он выступил в эфире ток-шоу «Народный вердикт» крымской телекомпании ИТВ как "председатель парламента Новороссии", сообщает Центр журналистских расследований.

Он сообщил, что вместе с семьей находится сейчас в Крыму и поблагодарил "крымчан" за поддержку.

«Я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить всех россиян, особенно крымчан. Большое количество семей вы приютили. Вот, в частности моя семья здесь сейчас у вас, и Антон (другой учасник ток-шоу – Антон Давидченко, лидер организации «Молодежное единство», ставшей основной силой антимайдановского движения в Одессе - Ред). Я очень благодарю за ту помощь в информационной войне, которую оказываете вы вместе с вашими СМИ», — сказал Царев.

Читайте такжеЦарев объявлен в межгосударственный розыск Он также признал, что Российская Федерация оказывает всестороннюю помощь сепаратистам и в очередной раз предрек Украине разушение.

Как известно, 3 июня народные депутаты дали согласие на привлечение Царева к уголовной ответственности. Также парламент дал согласие на задержание Царева и избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

С начала июня Царев прячется в Крыму, сообщает издание.