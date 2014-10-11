Порошенко сегодня посетит завод Малышева, Яценюк – Николаевский бронетанковый

Президент Украины Петр Порошенко сегодня посетит Харьков с рабочей поездкой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Порошенко начнет поездку с посещения завода имени Малышева, который входит в структуру «Укроборонпрома» и специализируется на изготовлении современной бронетехники.

После этого президент во Дворце студентов Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого пообщается с активом Харьковской области и проведет брифинг для СМИ.

Завершится поездка Порошенко посещением Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В то же время, премьер-министр Украины Арсений Яценюк будет находиться сегодня с рабочей поездкой в Николаеве.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью секретариата Кабинета министров.

Глава правительства встретится с жителями дома по ул. Лазурная, 40, который был частично разрушен в результате взрыва в мае этого года. Также премьер посетит жилой комплекс, в котором эти люди получат новые квартиры.

Кроме того, Яценюк на Николаевском бронетанковом заводе ознакомится с производственными мощностями и технологической линией по ремонту и строительству бронетехники.