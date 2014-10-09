Меркель о спорных газовых вопросах Украины и РФ: Я являюсь осторожной оптимисткой

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила осторожный оптимизм относительно решения спорных газовых вопросов Украиной и Россией.

Как сообщает РАР, об этом она заявила сегодня в Берлине на совместной пресс-конференции с главой правительства Польши Эвой Копач.

"Разговор продолжается, я являюсь осторожной оптимисткой", - сказала Меркель.

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Она выразила надежду, что посредничество вице-президента Еврокомиссии по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера позволит Украине и РФ достичь компромисса, который обеспечит Украину достаточным количеством газа на эту зиму.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, Эттингер предложил Украине и России следующую трехстороннюю встречу по решению спорных газовых вопросов провести 21 октября в Берлине.

Предыдущие консультации между Украиной и Евросоюзом состоялись в Брюсселе 2 октября.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжаются с мая. 26 сентября на переговорах в Берлине Еврокомиссия предложила Украине купить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 дол. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

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«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив лишь объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд дол., которые украинская компания переплатила с 2010 года.