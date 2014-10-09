На сайте исполкома СНГ Крым и Донбасс уже "вернули" в состав Украины

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый, комментируя то, что на сайте исполкома СНГ (Содружество независимых государств) "признали" аннексию Крыма и отделение от Украины контролируемых пророссийскими боевиками районов Донбасса.

Читайте такжеНа сайте исполкома СНГ "отрезали" от Украины Крым и территории, подконтрольные "ДНР" и "ЛНР"

«Мы отреагировали оперативно и официально обратились очень быстро к структурам СНГ и исполнительному комитету, и эта ситуация была оперативно исправлена. Поэтому сейчас, думаю, все приведено в соответствие с нашим видением ситуации, что Крым был, есть и останется украинской территорией. И мы будем очень тщательно отслеживать такие попытки даже таким образом поставить под сомнение позицию Украины, поддержанную международным сообществом», - отметил Чалый, подчеркнув, что Администрация президента реагирует на сигналы, которые поступают в СМИ и поблагодарил за мониторинг с их стороны.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина реагирует на любые попытки уменьшить ее территорию.

Напомним, площадь Украины в международно признанных границах составляет 603 700 квадратных километров. Площадь территории без аннексированного Россией Крыма равна 576 604 квадратных километра. Пророссийские боевики на востоке контролируют примерно одну треть суммарной территории Донецкой и Луганской областей (примерно 18 тысяч квадратных километров). При этом использована на сайте исполкома СНГ карта Украины не имеет отклонений от признанных границ.