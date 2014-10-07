За 3 месяца санкций РФ потеряла 70 миллиардов долларов - вице-спикер Европарламента

Об этом сегодня на пресс-конференции указал вице-президент Европарламента Рышард Чарнецкий, сообщает «Вголос».

«Несмотря на то, что другие депутаты имеют иную позицию, но я считаю, что санкции ЕС сильно бьют по России. С начала года отток капитала составляет $70 млрд, к концу года это будет $100-120 млрд», - считает Чарнецкий.

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По его словам, экономические санкции позволят достичь результата.

«Если ЕС будет и в дальнейшем использовать экономические санкции, то это заставит Россию перезагрузиться», - добавил Чарнецкий.