СМИ: Боевики готовят атаку на украинские позиции близ Счастья

В частности, был передислоцирован батальон боевиков "Витязь", сообщает "Информатор".

Как отмечается, ранее данная группировка базировалась на территории города Краснодон и выполняла функции спецкомендатуры. Боевики патрулировали территории и производили внутренние зачистки.

Читайте такжеБоевики обстреливают остатки Донецкого аэропорта, снайперы стреляют из окон квартир (видео)Группировка боевиков во главе с лидером с позывным «Маджахед» поменяла место дислокации 5 октября в 23:00, и отряд боевиков в составе около 200 человек выехал из Краснодона в направлении Луганска.

Как сообщают местные жители, в разговорах боевики говорили, что едут в сторону города Счастье.

Напомним, 6 октября, с территории России через пропускной пункт "Изварино" на территорию Украины въехала колонна техники.