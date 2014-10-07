Россия перебросила очередную колонну техники на Луганщину

Об этом сообщает издание "Информатор".

Как отмечается, в составе колонны было десять автобусов, перевозивших около 300 военных, шесть грузовиков, один бензовоз и один БТР.

Кроме того, известно, что колонну сопровождали два внедорожника. Техника двинулась по направлению в Луганск.

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