Россия перебросила очередную колонну техники на Луганщину
17:26, 07 октября 2014Политика
0 0
Вчера, 6 октября, с территории России в промежуток времени примерно с 23:00 до полуночи через пропускной пункт "Изварино" на территорию Украины въехала колонна техники.
РФ перебросила новую партию техники на Донбасс / Фото Министерства обороны РФ
Об этом сообщает издание "Информатор".
Как отмечается, в составе колонны было десять автобусов, перевозивших около 300 военных, шесть грузовиков, один бензовоз и один БТР.
Кроме того, известно, что колонну сопровождали два внедорожника. Техника двинулась по направлению в Луганск.
Читайте такжеРоссия перебросила на Донбасс "Грады", гаубицы и командно-наблюдательные пункты - ТымчукРоссия уже не первый раз перебрасывает свои силы на Донбасс через пункт пропуска "Изварино". Как сообщалось, 2 октября через этот пункт со стороны РФ были переброшены 18 БМП, порядка 20 грузовых автомобилей и танк.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter