В СНБО объяснили, почему замедляется обмен пленными
14:04, 07 октября 2014Политика
2 0
Процедура обмена пленными тормозится из-за постоянных изменений боевиками условий обмена.
REUTERS
Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеБоевики "ДНР" приостановили обмен пленными
"Работа по освобождению не прекращается. Делается все возможное. Просто террористы постоянно изменяют условия обмена", - сказал он.
По его словам, на сегодняшний день из плена боевиков уже освобождены более 1,2 тыс. украинских военных и мирных граждан.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter