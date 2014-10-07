В СНБО объяснили, почему замедляется обмен пленными

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Работа по освобождению не прекращается. Делается все возможное. Просто террористы постоянно изменяют условия обмена", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день из плена боевиков уже освобождены более 1,2 тыс. украинских военных и мирных граждан.