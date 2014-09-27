Из плена боевиков на Донбассе освободили группу украинских военных

Центр освобождения пленных ОО ”Офицерский корпус” сообщил на своей странице в Фейсбук об освобождении еще 7 украинских военных.

«27 сентября освободили и везем в Днепропетровск: Бабченко Анатолий Леонидович - 42 БТО, Зайченко Евгений Анатольевич - 72 бригада, Казначеев Александр Валериевич - А 1594, Ковалев Михаил Андреевич - 40 БТО, Носаль Александр Иванович - 40 БТО, Сиряченко Сергей Андреевич - А 1594 , Супрун Николай Николаевич - А 1594», - отмечено в сообщении.

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В то же время Оксана Билозир сообщила по телефону об обмене в Луганской области в формате ”5 на 5”.

«Вблизи с. Смелое (Смелое) Луганской области произведен обмен пленными в формате 5 на 5. Удалось освободить одного офицера, трех ребят из разведроты и одного львовянина с 80-й бригады», - цитирует ее слова пресс-служба «Блока Петра Порошенко».