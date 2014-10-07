Половина украинцев готова к серьезным уступкам России ради мира - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" совместно с Киевским международным институтом социологии с 12 по 21 сентября 2014 года, сообщает Зеркало недели.

28% из опрошенных являются сторонниками мира любой ценой, еще 23% - готовы пойти на серьезные компромиссы. Зато 40% не склонны к уступкам: 16% - ни к каким вообще, еще 24% согласны пойти лишь на незначительные компромиссы.

Существенно разделились мнения граждан различных регионов Украины по степени компромиссов, на которые допустимо идти ради мира и прекращения вооруженного конфликта в Донбассе. Ради мира согласны на любые компромиссы в Донбассе (55%), в Восточном регионе (40%) и Южном (31%) и совсем не приемлема такая позиция в Западном (11%) и Центральном регионе (17%).

Читайте такжеБольшинство жителей Донбасса хотят жить в Украине, но четверть за независимость (опрос)В целом региональные соотношение "жесткой" позиции ("никаких уступок" или "только некоторые, но не серьезные уступки") и "мягкой позиции" ("мир любой ценой" и "серьезные компромиссы") выглядят следующим образом: в западном регионе - 58% "жесткой" позиции" и 33% - "мягкой", в центральном регионе, соответственно, 45% и 38%, в южном - 32% и 59%, в восточном - 32% и 63%, в Донбассе - 19% и 79%.

Наиболее приемлемым компромиссом ради мира оказалось увеличение полномочий местной власти - на это согласны 38% населения страны, причем существенная поддержка была высказана во всех регионах Украины: в западном - 34%, центральном - 31%, южном - 41%, восточном - 32%, в Донбассе - 22.5%.

Предложение о выводе Вооруженных сил Украины из Донецкой и Луганской областей получила поддержку 54% опрошенных в Донбассе, однако это предложение неоднозначно воспринимается в разных регионах Украины: в западном регионе ее поддержало лишь 4%, центральном - 7%, южном - 19%, восточном - 30%.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и Луганской области. В период опроса в Луганской области шли интенсивные военные действия, поэтому за счет Луганской области было соответственно увеличена квота Донецкой области, которая по многим параметрам мало отличается от населения Луганской области. Всего было собрано 2035 анкет. Погрешность выборки не превышает 2.2%.