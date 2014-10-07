Об этом в эфире «5 канала» заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Как пояснил Джемилев, в России были споры относительно того, стоит ли пытаться расколоть крымских татар и уничтожить их, или лучше договариваться с ними через Меджлис.

Читайте такжеДжемилев удивляется, почему Украина поставляет электроэнергию оккупированному Крыму

"В качестве посредника был выбран Татарстан, и вот президент Татарстана Рустам Минниханов семь или восемь раз приезжал, их муфтий приезжал, потом начали приезжать муфтии из Чечни. Разговоры были о том, что давайте сотрудничать, теперь мы в одной стране. Меджлис их внимательно выслушал, и хоть мы и братья, у нас своя позиция. А теперь оказалось, что Татарстан отстраняется, потому что там поняли, что нужных результатов нет, есть даже отрицательный результат - в России говорят, что крымские татары плохо влияют на казанских татар", - рассказал Джемилев.