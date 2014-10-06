Джемилев заявил о похищении с начала оккупации почти 20 человек

«На сегодняшний день, по нашим оценкам, исчезли 18 человек, 8 из которых крымские татары, с начала оккупации», - заявил он.

«Федеральная служба безопасности отрицает свою причастность. В то же время то, что в Белогорске двоих задержали и затолкали в Wolksvagen, все видели, записали номер – это были сотрудники так называемой самообороны – это сброд из криминалитета, отставных, бывших работников СБУ, КГБ, ГРУ, так называемых казаков – эти люди делают черную работу по заказу», - добавил Джемилев.

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Он подчеркнул, что «ни одно похищение, ни одно убийство пока не расследовано, и никто не привлечен к уголовной ответственности».

«Для чего это (похищение людей) делается – во-первых это борьба с инакомыслием, а во-вторых – чтобы внушить людям страх, в первую очередь тем, кто не приемлет оккупацию, а в основном – это крымские татары и их представительный орган Меджлис крымскотатарского народа», - объяснил Джемилев.

Также он подчеркнул, что «только за последнюю неделю среди крымских татар проведено более 40 обысков, формальным основанием является якобы поиск оружия и запрещенной литературы».