СБУ задержала еще двух боевиков из банды "Бабая"

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Установлено, что один из задержанных "П", 1988 г.р., по кличке "Совхоз", принимал участие в строительстве и укреплении блокпостов террористов в г. Краматорск, отвечал за хозяйственное обеспечение бандформирования. По профессии автослесарь, он обустроил ремонтную мастерскую, в которой ремонтировал и обшивал броней отобранные боевиками у мирного населения автомобили. Техника, которая прошла у него "техническое обслуживание", направлялась против сил АТО.

Второй задержанный житель Краматорска, 1997 г.р., по кличке "Тощий", непосредственно конфисковывал автотранспорт у местных жителей для нужд банды. Кроме того, он в составе вооруженных патрулей дежурил на блокпостах и в местной комендатуре, участвовал в вооруженных нападениях на украинских военных.

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