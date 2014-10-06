СНБО: Украинская армия способна дать отпор российским войскам из Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Относительно Крыма - там действительно находится большое количество российских военных, однако о 40 тысячах мы говорить не можем, там меньшее количество войск», - отметил он.

«У нас достаточно сил и средств, чтобы встретить врага и дать адекватный ответ», - сказал Лысенко.

Читайте такжеРоссийские войска и боевики собирают силы в направлении Мариуполя - НФКак сообщал УНИАН, ранее в СНБО и Государственной пограничной службе Украины сообщали, что на временно оккупированной территории АР Крым продолжается передислокация подразделений вооруженных сил РФ.

В частности, 28 сентября в СНБО сообщали, что на административной границе материковой части Украины из АР Крым российские войска развернули полевой лагерь и по железной дороге подвезли тяжелую технику.