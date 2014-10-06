Россия решила вести собственное наблюдение имплементации СА между Украиной и ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр экономического развития России Алексей Улюкаев на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Мы создали, в соответствии с распоряжением правительства, рабочую группу по мониторингу ситуации в Украине в части возможности применения ими временной меры явно или скрыто. У нас сейчас налаживается сбор информации. Это у нас МИД, посольство наше в Украине, торгпредство в этом задействованы. Пока мы не имеем фактов того, чтоб был выпущен какой-то нормативно-правовой акт, который явно или скрыто вводил бы эти нормы. Но поскольку пласт нормативно-правовых актов очень большой (это могут быть не только акты правительства или Рады), ведомственные приказы мы тоже должны анализировать. Поэтому мы будем очень внимательно ситуацию отслеживать и, безусловно, сразу на нее реагировать, но пока таких фактов мы не знаем», - сказал Улюкаев.

В свою очередь Медведев заявил, что контрольный механизм, который заложен в постановлении правительства, должен работать.

Читайте такжеРоссийский МИД рассчитывает внести изменения в Соглашение об ассоциации Украина-ЕС«Обращаю внимание на то, что это не только юридическое присоединение путем издания тех или иных нормативных актов или выхода ведомственных документов, но и фактическое, по сути, применение этих правил. Поэтому по всему этому массиву вам и нашей Таможенной службе, а также другим организациям, которые так или иначе связаны с этими режимами, ситуацию надо мониторить», - сказал Медведев.

Он напомнил, что недавно подписал постановление, в соответствии с которым под определенными условиями могут быть введены пошлины в отношении украинских товаров в случае, если Украина начнет юридическую или фактическую имплементацию – то есть присоединение к экономической части договора о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Норма постановления правительства таким образом определяет этот порядок: в случае если у нас появляется подобная информация, в течение 10 дней в отношении Украины вводится режим наибольшего благоприятствования, который означает отмену льгот и появление соответствующего набора пошлин, подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли.

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не 1 ноября этого года, стало известно 12 сентября после консультаций представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введение в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продолжении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле перед ратификацией Соглашения об ассоциации с Украиной говорил, что это решение было принято из-за угрозы РФ начать широкомасштабную торговую войну.

Президент Украины Петр Порошенко назвал выгодным это решение, поскольку, благодаря ему, украинские производители еще 15 месяцев смогут пользоваться льготным режимом поставок своих продуктов в ЕС, в то время как европейские не будут иметь доступа к украинскому рынку на таких же основаниях.

22 сентября Медведев подписал постановление, что Россия намерена ввести пошлины на товары из Украины в течение 10 дней в случае начала процесса имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Всего в перечне товаров, происходящих с территории Украины и ввозимых в Российскую Федерацию, в отношении которых «вводятся ввозные таможенные пошлины», 174 позиции.