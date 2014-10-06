Заместитель мэра Луганска проводит совещания, находясь в плену – СМИ

15:40, 06 октября 2014
Политика
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Заместитель мэра Луганска Манолис Пилавов проводит аппаратные совещания и находится в плену одновременно.

xxivek.net

Сегодня в Луганском городском совете состоялось очередное аппаратное совещание, на котором, согласно сообщению учреждения, первый заместитель городского головы Пилавов рассказал о ходе выполнения работ по восстановлению городских коммуникаций. 

Между тем, по данным издания "Информатор", с 4 октября Пилавов находится в плену у российских военных. 

Читайте такжеВ Счастье на Луганщине мэр попросил извинения у горожан и подал в отставкуЕго задержали за «махинации с российской гумманитарной помощью». По неофициальным данным, он содержится в подвале, в захваченном здании Управления СБУ в Луганской области.

Также известно, что в начале сентября Пилавов  призывал луганчан поддержать "ЛНР". 

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