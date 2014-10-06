Заместитель мэра Луганска проводит совещания, находясь в плену – СМИ

Сегодня в Луганском городском совете состоялось очередное аппаратное совещание, на котором, согласно сообщению учреждения, первый заместитель городского головы Пилавов рассказал о ходе выполнения работ по восстановлению городских коммуникаций.

Между тем, по данным издания "Информатор", с 4 октября Пилавов находится в плену у российских военных.

Читайте такжеВ Счастье на Луганщине мэр попросил извинения у горожан и подал в отставкуЕго задержали за «махинации с российской гумманитарной помощью». По неофициальным данным, он содержится в подвале, в захваченном здании Управления СБУ в Луганской области.

Также известно, что в начале сентября Пилавов призывал луганчан поддержать "ЛНР".