Заместитель мэра Луганска проводит совещания, находясь в плену – СМИ
15:40, 06 октября 2014Политика
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Заместитель мэра Луганска Манолис Пилавов проводит аппаратные совещания и находится в плену одновременно.
Пилавов находится в плену, но, согласно сообщению горсовета, выступил на совещании / xxivek.net
Сегодня в Луганском городском совете состоялось очередное аппаратное совещание, на котором, согласно сообщению учреждения, первый заместитель городского головы Пилавов рассказал о ходе выполнения работ по восстановлению городских коммуникаций.
Между тем, по данным издания "Информатор", с 4 октября Пилавов находится в плену у российских военных.
Читайте такжеВ Счастье на Луганщине мэр попросил извинения у горожан и подал в отставкуЕго задержали за «махинации с российской гумманитарной помощью». По неофициальным данным, он содержится в подвале, в захваченном здании Управления СБУ в Луганской области.
Также известно, что в начале сентября Пилавов призывал луганчан поддержать "ЛНР".
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