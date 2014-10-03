Порошенко предлагает присвоить особый статус английскому языку
В Украине надо говорить об особом статусе не для русского, а для английского языка.
Об этом во время сегодняшнего выступления в университете имени Ивана Франко заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент Львовского портала.
«Требование к министру должно быть твердым - обязательное знание английского языка. В перспективе таким же должно быть требование к каждому государственному чиновнику, к каждому университетскому ректору и декану», - подчеркнул президент.
В то же время Петр Порошенко с гордостью отметил, что на многие международные встречи в Администрации президента и Кабинете министров, где приходится общаться на английском, уже не приглашают переводчиков. По мнению президента, английский должен быть главным иностранным языком, который изучают в учебных заведениях.
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Также Порошенко добавил, что социологические исследования подтверждают, что более 50% жителей Украины поддерживают единый государственный язык - украинский.