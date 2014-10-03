Путин хочет создать в Донецком аэропорту военную базу - Маломуж
01:53, 03 октября 2014Политика
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Экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, объяснил, почему Украина не может сдать Донецкий аэропорт.
Путин хочет создать в донецком аэропорту военную базу / Reuters
Об этом он сказал эфире Еспресо.TV.
"Стоял вопрос об обмене. Мы против этого обмена. Тогда мы создали бы предпосылки организации там мощной военной базы", - заявил он.
По словам Маломужа, "РФ поставила вопрос, чтобы за сегодня-завтра занять аэропорт".
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"Применяют тяжелое оружие, сейчас идет активный обстрел и наступление на аэропорт. Надо усилить контингент тяжелыми средствами или уничтожить аэропорт, отходя, особенно взлетную полосу", - сказал генерал армии.
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