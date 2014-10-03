Путин хочет создать в Донецком аэропорту военную базу - Маломуж

Об этом он сказал эфире Еспресо.TV.

"Стоял вопрос об обмене. Мы против этого обмена. Тогда мы создали бы предпосылки организации там мощной военной базы", - заявил он.

По словам Маломужа, "РФ поставила вопрос, чтобы за сегодня-завтра занять аэропорт".

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"Применяют тяжелое оружие, сейчас идет активный обстрел и наступление на аэропорт. Надо усилить контингент тяжелыми средствами или уничтожить аэропорт, отходя, особенно взлетную полосу", - сказал генерал армии.