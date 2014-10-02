Появились новые подробности избиения Шуфрича

Об этом заявили активисты одесского майдана, передает ТСН.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Одессе проукраинские активисты приготовили мусорный бак для депутата Верховной Рады, кандидата в народные депутаты Нестора Шуфрича, однако он на свою пресс-конференцию, запланированную 30 сентября в офисе бизнес-центра «Шевченковский», не явился.

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Позднее активисты напали на Шуфрича, когда он давал интервью некоторым представителям СМИ. На крыльце здания ОГА произошла драка, после чего охрана Шуфрича, произведя предупредительные выстрелы и распылив слезоточивый газ, увезла депутата на машине.

Пресс-служба Одесского регионального штаба партии «Оппозиционный блок», заявила, что Шуфрич «госпитализирован в шоковом состоянии» и сейчас находится в одной из клиник Одессы, где проходит обследование.