Появились новые подробности избиения Шуфрича
Драку в Одессе, в которой пострадал народный депутат, спровоцировала его же охрана.
Об этом заявили активисты одесского майдана, передает ТСН.
Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Одессе проукраинские активисты приготовили мусорный бак для депутата Верховной Рады, кандидата в народные депутаты Нестора Шуфрича, однако он на свою пресс-конференцию, запланированную 30 сентября в офисе бизнес-центра «Шевченковский», не явился.
Читайте такжеВ Одессе Шуфрича сопровождали люди, причастные к избиению активистов в феврале - председатель ОГА
Позднее активисты напали на Шуфрича, когда он давал интервью некоторым представителям СМИ. На крыльце здания ОГА произошла драка, после чего охрана Шуфрича, произведя предупредительные выстрелы и распылив слезоточивый газ, увезла депутата на машине.
Пресс-служба Одесского регионального штаба партии «Оппозиционный блок», заявила, что Шуфрич «госпитализирован в шоковом состоянии» и сейчас находится в одной из клиник Одессы, где проходит обследование.