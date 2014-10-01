Новые лица украинской политики часто используют популизм - эксперт

Об этом в интервью «Главкому» рассказал политолог Андрей Золотарев.

В частности Золотарев заявил, что и Олег Ляшко и Анатолий Гриценко, выдвинувшиеся в первый эшелон политики ведут свою кампанию в формате махрового популизма: «Гриценко – это Ляшко для умных. Ляшко предлагает очень простые решения сложных проблем – повесить, расстрелять, сам пойду освобождать… Примерно то же самое с Гриценко. Как и Ляшко Гриценко грозно поднимает «градус воинственности», понимая, что по счетам войны ему платить не придется. Война до победного конца, к которой призывает министр обороны внесший посильную лепту в деградацию украинской армии – это чистой воды шариковщина, махровый популизм. Каков универсальный рецепт от всех бед по Шарикову? Взять все и поделить. Каков рецепт решения всех бед по версии Гриценко? Взять всех и победить, не вдаваясь в подробности о том, как победить, какими силами и чего это может стоить. Если применить этот рецепт, результат окажется примерно таким же, как в «Собачьем сердце», - отметил Золотарев.

По мнению эксперта, эти «новые-старые» лица не приведут к изменению системы, так как играли в ней свои роли: «Ляшко абсурдизировал оппозицию, Гриценко играл роль настоящего полковника – первого непроходного. Оппозиционность Гриценко никогда не шла дальше гневных эскапад на телешоу».

Кроме того, эксперт подверг сомнению авторитет Анатолия Гриценко в вооруженных силах. «У Гриценко же была возможность реформировать Минобороны, но все закончилось аутсорсинговыми котлетами и борьбой с портянками. И тренд падения обороноспособности и при Гриценко продолжался. Мнение о нем в военной среде невысокое», - отметил эксперт.

Что касается Блока Петра Порошенко, то по мнению Золотарева, проблемы у президентской политсилы могут начать после прохождения в Раду.

«Блок Порошенко на самом деле – генномодифицированная форма «Нашей Украины», которая являлась классической для украинской политики партией власти, куда приходили как искренние идеалисты, так и большая часть конъюнктурщиков и приспособленцев. Как уживутся все эти люди в одной силе, не знаю», - заявил эксперт.