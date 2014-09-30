Председатель ЦИК: Любые попытки сорвать выборы обречены на поражение

Об этом сегодня во время учебного семинара-совещания с председателями и секретарями окружных избирательных комиссий по вопросам организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 26 октября заявил председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский, сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК.

Председатель Центризбиркома отметил, что ни у кого нет иллюзий, что эти выборы будут простыми и подготовить их будет несложно, ведь нынешний избирательный процесс является особым. «Еще никогда в истории нашего государства внеочередные выборы народных депутатов Украины с их сокращенным избирательным процессом не проходили по смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системе», - сказал Охендовский.

Кроме того, по его словам, нынешние выборы коренным образом отличаются от выборов народных депутатов Украины 2012 года по другому признаку. "Тогда мы работали в мирных условиях. Сейчас же мы продолжаем находиться в совершенно новой ситуации в контексте безопасности, возникшей вследствие военной агрессии против нашего государства. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей, к сожалению, пока остаются оккупированными как российскими регулярными войсками, так и местными незаконными вооруженными формированиями. Поэтому как никогда раньше актуализируется вопрос безопасности членов избирательных комиссий, работников отделов ведения Государственного реестра избирателей и самих избирателей в день голосования как на этих территориях, так и на контролируемой законной властью Украины территории Донбасса", - подчеркнул председатель комиссии, отметив, что на внеочередных выборах Президента 25 мая 2014 года был наработан определенный алгоритм действий, направленный на обеспечение безопасности выборов и в ближайшее время будет усовершенствован с учетом новых реалий и вызовов.

«Но предусмотреть абсолютно все и на все сто процентов довольно трудно, а порой - и невозможно. Поэтому отдельная просьба к представителям окружных избирательных комиссий восточного региона - всегда действовать адекватно ситуации. О любых изменениях в ситуации безопасности безотлагательно сообщать как местным органам власти, правоохранительным органам, так и ЦИК. Комиссия будет работать в постоянной координации с органами внутренних дел, другими правоохранительными органами, чтобы с одной стороны обеспечить проведение выборов на каждом участке в соответствии с требованиями отечественного законодательства и международных избирательных стандартов. А с другой, чтобы это было безопасно для всех субъектов избирательного процесса. Безусловно, для нас важен каждый избирательный участок на востоке, каждый реализованный голос избирателя. Но человеческая жизнь как была, так и остается бесценной. Поэтому подвергать ее риску мы не имеем права, - подчеркнул Охендовский.

Читайте такжеЛидеры избирательных гонок еще могут поменяться, а в ВР могут быть избраны партии, попадание которых не прогнозировалось - экспертВместе с тем он подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений: несмотря ни на что, эти выборы обязательно состоятся на всей территории Украины, где их проведение предусмотрено законом.

Также он отметил, что не секрет тот факт, что в нынешних выборов является как явные, так и скрытые оппоненты, в том числе и за пределами нашего государства, которые по разным причинам заинтересованы в том, чтобы выборы не состоялись или прошли с существенными нарушениями, фальсификациями, применением насилия в отношении кандидатов в народные депутаты Украины.

«Мы до сих пор иногда слышим утверждения некоторых политиков и так называемых "экспертов", что выборы могут не состояться, что необходимо отменить, отложить или перенести до лучших времен. Время от времени они даже ставят под сомнение саму возможность подготовки и проведения выборов в нашем государстве в целом, и в отдельных его регионах в частности. Но любые попытки сорвать эти выборы обречены на поражение. Да, мы еще не можем точно сказать, в каком количестве избирательных округов Донецкой и Луганской областей можно будет открыть избирательные участки, но ни у кого не должно быть сомнений, что это количество будет больше, чем на последних общенациональных выборах Президента Украины. Никто и ничто не остановит нас на пути подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов», - подчеркнул он, выразив убеждение, что сторонников проведения выборов больше, чем оппонентов выборов как в Украине, так и во всем мире.

Обращаясь к членам ОИК, Охендовский подчеркнул, что нужно сделать все возможное для того, чтобы эти выборы были организованы и проведены так же достойно, как внеочередные выборы Президента Украины. «Слово "фальсификация" никогда больше не должно использоваться в контексте украинских выборов. Только при таких условиях мы достигнем желаемого - полного признания выборов как украинским обществом, так и иностранными государствами и международными организациями», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, внеочередные парламентские выборы состоятся 26 октября 2014 года. На выборах по многомандатному общегосударственному избирательному округу участвуют 29 партий. Также, на сегодняшний день, ЦИК зарегистрировала 3148 кандидатов в народные депутаты Украины по одномандатным округам.