Россия перебросила к украинской границе 3 ракетных комплекса

Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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По его данным, "в районе населенного пукта Петровка Матвеево-Курганского района Ростовской области, на расстоянии менее 5 км от госграницы с Украиной, зафиксировано 3 ракетных комплекса (тип комплексов уточняется). Позиции ракетных комплексов тщательно охраняются".

Кроме этого, Дмитрий Тымчук сообщил, что в районе населенного пункта Новоазовск отмечена переброска с территории РФ групп российских казаков. "Повсеместно в данном районе российские казаки сменяют на блокпостах местных боевиков", - написал он.