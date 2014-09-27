Отсутствие контроля на границе будет нарушением Минского протокола - Яценюк
Премьер Арсений Яценюк считает, что отсутствие контроля на украинской-российской границе будет нарушением Минского протокола.
Об этом он сказал журналистам в аэропорту "Борисполь" в пятницу, 26 сентября, после свершения рабочего визита в США, пишет Украинская правда.
"Ключевой аргумент, кроме отвода войск и артиллерии с территории Украины, это - восстановление полного контроля над украинской государственной границей. Если восстановления контроля нет, - это является нарушением одного из базовых принципов, заложенных в протоколе, который подписан в Минске", - отметил Яценюк.
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"Протокол нельзя рассматривать как пункты, которые нравятся россиянам, и пункты, которые им не нравятся. Это не меню. Выполнять необходимо все", - сказал он.
После выполнения этих договоренностей, по словам Яценюка, "есть вероятность того, что мы перейдем в действительно мирные переговоры".
"В таких мирных переговорах должны участвовать Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. В свое время они подписывали Будапештский меморандум, и нам нужны реальные, а не бумажные гарантии нашей территориальной целостности и независимости", - отметил он.