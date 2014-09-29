Геращенко: обвинение в геноциде - пиар-акция Москвы - BBC
20:58, 29 сентября 2014Политика
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Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "бредом" заявления российского Следственного комитета о "геноциде русскоязычных" на Донбассе.
Геращенко назвал "бредом" заявления РФ о "геноциде русскоязычных" на Донбассе / Фото УНИАН
"Это откровенный бред. Такого рода дело является пиар-шумом", - сказал господин Геращенко в комментарии ВВС Украина.
По его словам, такие заявления со стороны Москвы были сделаны, чтобы обосновать проведение выборов на Донбассе, о которых на прошлой неделе объявили лидеры сепаратистов из "ЛНР".
"Это лишь дополнение к пиар-шуму, обоснование того, что так называемая Новороссия отделяется от Украины", - отметил господин Геращенко.
В понедельник российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о "геноциде русскоязычного населения" на Луганщине и Донетчине, который якобы устраивают "неустановленные лица из числа высшего политического и военного руководства Украины".
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