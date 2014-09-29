Геращенко: обвинение в геноциде - пиар-акция Москвы - BBC

"Это откровенный бред. Такого рода дело является пиар-шумом", - сказал господин Геращенко в комментарии ВВС Украина.

По его словам, такие заявления со стороны Москвы были сделаны, чтобы обосновать проведение выборов на Донбассе, о которых на прошлой неделе объявили лидеры сепаратистов из "ЛНР".

"Это лишь дополнение к пиар-шуму, обоснование того, что так называемая Новороссия отделяется от Украины", - отметил господин Геращенко.

В понедельник российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о "геноциде русскоязычного населения" на Луганщине и Донетчине, который якобы устраивают "неустановленные лица из числа высшего политического и военного руководства Украины".