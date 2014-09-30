Наливайченко надеется на возвращение в Украину денег, украденных экс-чиновниками

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Я ответственно заявляю и за СБУ, и за Генеральную прокуратуру. И для нашего украинского правосудия они (активы - УНИАН) заморожены и арестованы на территории Швейцарии, Австрии, США и других стран. Дальше процесс только один - мир признает только решения судов, то есть в правовой способ, по решению украинского суда, будут возвращены, в том числе и выведенные, украденные, отмытые или в другой способ выведенные деньги», - заверил глава СБУ.

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«Кстати, - сказал Наливайченко, - мы очень заинтересованы в том, чтобы на территории РФ также применить судебное украинское решение о возврате той наличности, которая, по нашим обоснованным данным расследования, была вывезена на грузовиках и похищена из тех кредитов, которые предоставляла (бывшей власти Украины - УНИАН) сама Российская Федерация, то есть правительство РФ».