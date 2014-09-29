Украинский депутат в эфире центрального российского канала призвал РФ прекратить войну с Украиной

Об этом он сказал в комментарии УНИАН по поводу его участия в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

На эфир Грушевский пришел в вышиванке. Во время своего выступления он потребовал от России выдать Януковича и его сообщников, скрывающихся в РФ, Украине. Кроме того он назвал период правления Януковича (2010-2013 гг) периодом «геноцида» и порекомендовал россиянам не вмешиваться во внутренние дела Украины. Также в эфире нардеп призвал россиян к прекращению войны с Украиной.

Грушевский отметил, что пытался отстоять позицию Украины и «решил поехать в логово информационной войны».

«Наши бойцы защищают честь и землю украинскую на передовой, а те, у кого есть гражданская позиция должны не сидеть дома и через Интернет рассказывать, а ехать и свою позицию отстаивать там, где куется весь информационный позор против Украины», - добавил он.

Он отметил, что «обратился на государственном канале «Россия 1» к руководству Российской Федерации, чтобы они прекратили необъявленную войну в Украине и сели за стол переговоров». По его словам, обращаясь к российским политикам и политологам, он сказал, что они «должны заниматься российскими делами, а не лезть в дела Украины».

«Я сказал, что достаточно поносить нашего президента, который избран и который является руководителем 40 миллионного государства, что государственным языком является украинский, а другие языки, согласно закону, могут быть региональными», - подчеркнул Грушевский.

Он добавил, что важно было донести до российской аудитории, что европейский выбор это «наш выбор и хватит нам указывать и давать советы что нам делать - мы сами во всем разберемся».

Грушевский отметил, что в студии против него «был неравный бой - 8 человек против одного».

«Но больше всего обидно было то, что там были представители Украины (в частности, бывший народный депутат Украины Игорь Марков - УНИАН), но они уже, видимо, не являются украинцами, потому что они совместно пытались сказать, что нет такого государства. Однако я заявил, что Украина есть и будет», - добавил он.

По словам депутата, «это первый шаг» в направлении провозглашения отличной от российской позиции на государственном канале соседнего государства.

Грушевский отметил: «Однажды меня уже депортировали из России, так что, пожалуй, мне уже закрыли въезд в Россию». По его словам, в России «очень трудно «отстаивать проукраинские позиции, но это нужно делать».

«Нужно выезжать в страну, которая на сегодняшний день проявляет агрессию к Украине, чтобы разъяснять нашу позицию украинскую - что мы украинцы, что у нас есть свой путь, мы выбираем свое направление развития самостоятельно, что нам не нужны советы», - сказал Грушевский.