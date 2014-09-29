ПАСЕ в среду проведет срочную дискуссию по Украине

Парламентская Ассамблея Совета Европы решила провести в среду, 1 октября, срочную дискуссию относительно кризиса в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на пленарном заседании ПАСЕ в Страсбурге.

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Дискуссия начнется в 15.30. Украинский вопрос будет первым в повестке дня, и будет обсуждаться три часа.

Ранее запрос на проведение срочной дискуссии от пяти политических групп был утвержден на заседании бюро ПАСЕ, сообщила президент ПАСЕ Анн Брассер.