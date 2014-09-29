Украинским фермерам нужно совместно искать рынки сбыта, - Новиков

И такое равнодушие может привести к полной деградации данного сектора агрорынка. Об этом в интервью журналистам заявил заместитель лидера партии «ЗАСТУП» Геннадий Новиков.

По его словам, важнейшей проблемой всех фермеров-единоличников является то, что они находятся вне экономического закона: им не начисляется трудовой стаж. Тяжело проработав всю жизнь на земле, они, в основном, получают минимальную пенсию.

«Так не должно быть! Они должны зарабатывать на пенсию и быть уверенными в завтрашнем дне. Предоставление в законодательном порядке всем селянским хозяйствам статуса индивидуальных или семейных фермерских хозяйств — один из приоритетов партии «ЗАСТУП», — отметил Геннадий Новиков.

По его словам, безразличие со стороны государства к фермерам-единоличникам привело к тому, что данный сегмент сельхозпроизводства вообще не развивается.

«Люди выращивают картофель, доят коров на уровне технологий 20–30-летней давности. И этой категории людей надо помочь. Не нужно предоставлять дотации. Их надо обеспечить понятным механизмом реализации их труда. И тогда все встанет на свои места», — подчеркнул заместитель лидера партии «ЗАСТУП».

Он также добавил, что малые фермерские хозяйства в экспорте своей продукции вполне могут составить конкуренцию крупным агрохолдингам.

«У нас почему-то считают, что экспортировать продукцию могут только крупные агрохолдинги. Это не так. В Европе размер хозяйств достигает 15–30 гектаров. В чем их секрет? Тамошние аграрии сплотились, и государство им помогло построить логистику», — добавил Геннадий Новиков.

Заместитель лидера партии «ЗАСТУП» отметил, что объединение селян в кооперативы может стать тем локомотивом, который вывезет их продукцию на прилавки ЕС. Однако, для этого, по убеждению Геннадия Новикова, сельхозпроизводителям нужно забыть о принципе «моя хата с краю».

«Научиться производить продукцию — это одно. Но вот продумать пути ее реализации — чрезвычайно сложное дело, которое нужно решать вместе», — резюмировал заместитель лидера партии «Всеукраинское аграрное объединение «ЗАСТУП» Геннадий Новиков.