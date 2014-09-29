Большинство россиян за отправку украинских беженцев обратно на Донбасс - опрос

12:22, 29 сентября 2014
Политика
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За несколько месяцев мнение россиян относительно того, какую политику следует проводить российским властям в отношении украинских беженцев, изменилось. 

REUTERS

Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Так, заметно сократилась доля россиян, высказывающихся за обеспечение приезжих с Украины всем необходимым и создание благоприятных условий проживания (с 50% в июле до 40% в сентябре с.г.). 

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А о том, что следует отправить беженцев обратно на Украину, как только для этого сложатся благоприятные обстоятельства, сегодня говорят 45% опрошенных (в июле с.г. – 39%).

7% высказываются за приостановку приема беженцев на российской территории и скорейшую отправку уже прибывших обратно.

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