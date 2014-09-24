Переселенцев с Донбасса не довезли до РФ: из-за шторма людей бросили на Керченской переправе

В аннексированной Керчи терпят бедствие переселенцы с Донбасса, которые из-за шторма 24 сентября оказались брошенными на паромной переправе.

Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на керченский сайт kerch.com, группу переселенцев, сформированную в Симферополе, переправляли из временного лагеря МЧС в Уфу и Нижний Тагил. Однако людей довезли только до Керчи.

«Мы уехали из Донбасса в Симферополь, в лагерь беженцев МЧС. Потом составили списки тех, кто едет на материковую Россию. Двумя автобусами мы едем в Уфу и Нижний Тагил. Выехали ночью по страшному ливню. Приехали на переправу около 4 часов утра. Нам сказали, что в морском вокзале нас встретит координатор», – рассказал житель Краматорска Олег Богданов.

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Несмотря на обещания, людей никто не встретил, автобус, на котором они прибыли в Керчь, уехал, оставив пассажиров под открытым небом. Позднее на переправу привезли вторую группу переселенцев, которые «оккупировали автобус, не отпуская водителя».

По словам переселенцев, в автобусе есть грудные дети и старики, в том числе женщина-диабетик после операции. Наличных денег у переселенцев нет. Нет у людей и билетов, они якобы остались у координатора, найти которого теперь переселенцы не могут.

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Как сообщалось, в порту «Крым», погрузки на паром ожидают 1,27 тысяч автомобилей. Штормовое предупреждение сохраняется. Керченская паромная переправа закрылась ночью 24 сентября из-за шторма, ветер усилился до 30 метров в секунду, высота волн достигала 3,5-4 метров.