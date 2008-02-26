Балога заявляет, что Тимошенко ведет рискованную игру

Правительство упорно не желает увеличивать бюджетные расходы на нужды ВСУ, заявляет руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Как сообщает пресс-служба Президента, по словам В.БАЛОГИ, поэтому окончательный переход Вооруженных Сил Украины к комплектованию по контракту, повышение боеспособности армии, решение острых социальных проблем военнослужащих могут и в дальнейшем оставаться задачами на грани недосягаемости

Оценивая вероятные следствия отказа Кабинета министров предусмотреть в изменениях к государственному бюджету на 2008 год увеличение расходов на нужды армии, В.БАЛОГА сказал: «Планы военной реформы натыкаются на барьер недостаточного бюджетного финансирования. Как только речь заходит об острой необходимости дополнительных ассигнований для ВСУ, Кабмин демонстрирует странную бережливость. Причины такой позиции лежат не в экономической, а в политической плоскости».

Руководитель Секретариата сообщил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО в письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО от 21 февраля констатировал фактическое отстранение правительства от многих важных проблем. Первым пунктом, на котором акцентировал внимание глава государства, было увеличение расходов Министерству обороны для повышения уровня боеспособности ВСУ и их полного перехода на контрактное комплектование до конца 2010 года, оснащение новейшей техникой и вооружением, реализация социальных программ для военнослужащих и членов их семей. Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил настаивает на выделении 11,5 млрд. грн. дополнительно до 10,3 млрд. грн., предусмотренных в бюджете на оборону.

«Однако пока Кабмин не горит стремлением дополнять эту бюджетную строку, хотя все возможности для этого есть. По поручению Президента правительство перечислило заложенные в бюджет макропоказатели, найдены источники дополнительных поступлений. Однако ни копейки из них не будет направлено в войска. Создается впечатление, что правительство сознательно игнорирует тему военной реформы», – отметил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата отметил, что переход армии на профессиональную основу и повышение ее боеспособности остается задачей, выполнение которой опекает лично Президент Украины. Глава государства определил, что последний призыв в армию будет проведен в следующем году. «В этом году на нужды армии необходимо выделить не менее 2,5 процента ВВП или 22 млрд. грн. Президент настаивает на выполнении данного требования», – отметил В.БАЛОГА.

Он обратил внимание, что в упорном нежелании Кабинета министров увеличить финансирование Вооруженных Сил выразительно проступает внеэкономический мотив, ведь отмена призыва в армию уже с 2008 года было одним из главных предвыборных лозунгов Блока Юлии Тимошенко, лидер которого сейчас занимает должность руководителя правительства. «Однако после отказа от таких непродуманных инициатив, которые угрожали обороноспособности страны, в настоящее время имеем дело с попытками бойкота всего комплекса мероприятий в рамках военной реформы – от перевооружения до строительства жилья для военнослужащих. Это намного хуже, чем примитивный популизм. Такую рискованную игру надо немедленно прекращать», – сказал В.БАЛОГА.