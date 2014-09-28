По всему Донецку раздаются мощные взрывы (фото, видео)
15:51, 28 сентября 2014Политика
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Сегодня, 28 сентября, днем в Донецке начались активные боевые действия.
REUTERS
Как пишет 62.ua, местные жители сообщают о мощных залпах и взрывах, которые звучат по всему городу.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Киевском и Куйбышевском районах, прилегающих к аэропорту.
Читайте такжеУ аэропорта в Донецке продолжаются бои "Полностью заряженный «Град» поехал по Кирова в сторону Лидиевка-Скочинского-Абакумова, будет громко", - пишут очевидцы в соцсетях.
Также сообщают о двух столба дыма со стороны аэропорта. Один ближе к Путиловке, другой – в районе нового терминала.
Как сообщал УНИАН, в Донецке из-за боевых действий загорелся завод "Точмаш", кроме того, минушей ночью боевики обстреляли райосовет Киевского района города, ряд жилых домов и фабрику мебели.
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