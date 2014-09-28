По всему Донецку раздаются мощные взрывы (фото, видео)

Как пишет 62.ua, местные жители сообщают о мощных залпах и взрывах, которые звучат по всему городу.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Киевском и Куйбышевском районах, прилегающих к аэропорту.

Читайте такжеУ аэропорта в Донецке продолжаются бои "Полностью заряженный «Град» поехал по Кирова в сторону Лидиевка-Скочинского-Абакумова, будет громко", - пишут очевидцы в соцсетях.

Также сообщают о двух столба дыма со стороны аэропорта. Один ближе к Путиловке, другой – в районе нового терминала.

Как сообщал УНИАН, в Донецке из-за боевых действий загорелся завод "Точмаш", кроме того, минушей ночью боевики обстреляли райосовет Киевского района города, ряд жилых домов и фабрику мебели.