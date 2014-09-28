Ночью в Донецке боевики обстреляли райсовет, жилые дома и фабрику

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Ночь с 27 на 28 сентября прошла крайне напряженно - произошли обстрелы Куйбышевского и Киевского районов Донецка. В результате попадания снарядов полностью уничтожен дом №13 по улице Экономическая, повреждены частный жилой дом №60 по улице Миргородская, летняя кухня во дворе дома №34 по улице Энгельса, а также фабрика мебели «Гранд», расположенная по адресу Экономическая, 14», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что повреждено здание Киевского районного совета - взрывной волной выбиты окна, не разорвавшийся снаряд пробил крышу и застрял в перекрытии четвертого этажа. На месте сейчас работают саперы и бригада ГСЧС.

Читайте такжеСиловики отразили очередную атаку боевиков возле Дебальцево и аэропорта в Донецке«По состоянию на 10.00 в Донецке неспокойно. Звуки залпов и взрывы слышны в центральных районах города», - говорится в сообщении.

Но, несмотря на ситуацию, в горсовете заверили, что коммунальные службы и общественный транспорт работают в Донецке в штатном режиме.