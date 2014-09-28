В Донецке из-за боевых действий загорелся завод (видео)

15:14, 28 сентября 2014
Политика
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В результате боев в Донецке загорелся один из заводов в Киевском районе города. 

Скриншот

Как пишут пользователи соцсетей, пожар возник на территории завода "Точмаш". Причиной возгорания стало попадание боевого снаряда.

Как сообщал УНИАН, в Донецке в районе аэропорта и Путиловского путепровода все еще продолжаются бои. Кроме того, ночью боевики обстреляли райосовет Киевского района города, ряд жилых домов и фабрику мебели.

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