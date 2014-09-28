В Донецке из-за боевых действий загорелся завод (видео)
15:14, 28 сентября 2014Политика
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В результате боев в Донецке загорелся один из заводов в Киевском районе города.
На территорию завода попал боевой снаряд / Скриншот
Как пишут пользователи соцсетей, пожар возник на территории завода "Точмаш". Причиной возгорания стало попадание боевого снаряда.
Горит Точмаш. Столб чёрного дыма над ним. #Донецк
— Александр Пушистый (@_Pushistiy_) September 28, 2014
#Донецк, Точмаш разгорается 13-38 28/09/14 pic.twitter.com/tK3P8QSrqH
— Necro Mancer (@666_mancer) September 28, 2014
Как сообщал УНИАН, в Донецке в районе аэропорта и Путиловского путепровода все еще продолжаются бои. Кроме того, ночью боевики обстреляли райосовет Киевского района города, ряд жилых домов и фабрику мебели.
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