В "ЛНР" пытаются организовать поставки газа из России – СНБО
13:45, 28 сентября 2014Политика
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Руководство террористической организации «Луганская народная республика» ищет возможность переключить газораспределительную сеть Луганской области на поставки газа из России.
По словам Лысенко, "ЛНР" ищет способ переключить газорвую сеть на поставки газа из РФ / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
«Согласно оперативным данным, руководство террористической организации «ЛНР» ищет возможности переключить газораспределительную сеть области на поставки газа из России, отключив северные районы, которые находятся под контролем украинской власти», - сказал Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, руководители "ЛНР" и "ДНР" приняли решение "национализировать" угольные предприятия, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областей.
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