В "ЛНР" пытаются организовать поставки газа из России – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«Согласно оперативным данным, руководство террористической организации «ЛНР» ищет возможности переключить газораспределительную сеть области на поставки газа из России, отключив северные районы, которые находятся под контролем украинской власти», - сказал Лысенко.

Читайте такжеИз 93 шахт на Донбассе работают всего 24

Как сообщал УНИАН, руководители "ЛНР" и "ДНР" приняли решение "национализировать" угольные предприятия, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областей.