Боевики хотят "национализировать" угольные шахты Донбасса

Такое решение было принято за встрече представителей руководства самопровозглашенных "республик" с директорами шахт и угольных объединений, пишет "Информатор".

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