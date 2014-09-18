Боевики хотят "национализировать" угольные шахты Донбасса
15:49, 18 сентября 2014Политика
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Руководители "ЛНР" и "ДНР" приняли решение "национализировать" угольные предприятия, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областей.
REUTERS
Такое решение было принято за встрече представителей руководства самопровозглашенных "республик" с директорами шахт и угольных объединений, пишет "Информатор".
Читайте такжеЦены на квартиры в Донецке и Луганске упали до 10 тысяч долларовКак отмечается, шахты решили "национализировать" в пользу "республик". Однако, когда начнутся мероприятия по "экспроприации" уточнено не было.
Читайте такжеВ Луганске боевики уже выгоняют горожан из домовКак сообщал УНИАН, боевики в Луганске также планируют "национализировать" предприятия, владельцы которых не платят им "дань".
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