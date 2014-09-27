Коболев: Никакого окончательного решения в газовых переговорах принято не было

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев

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"Учитывая большое количество вопросов относительно хода и результатов трехсторонних газовых переговоров в этот день хочу предоставить одно простое разъяснение: никакого окончательного решения не было принято, ни одного документа не было подписано. Точка", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Берлине проходит очередной раунд газовых переговоров Украина-ЕС-Россия