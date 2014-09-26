29 сентября состоится общественное обсуждение Национального плана реформ «Стратегия 2020»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, на обсуждении будет представлено виденье реализации «Стратегии 2020», в частности, презентован перечень приоритетных реформ и ключевые показатели успешности развития страны.

Обсуждение пройдет в рамках деятельности Национального совета реформ под председательством заместителя главы Администрации президента, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Дмитрия Шимкива.

К участию в обсуждении приглашены представители общественных организаций, общественные деятели, эксперты и научные работники, представители бизнес-ассоциаций и СМИ.

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Согласно программе, с 9.30 до 10.00 пройдет регистрация участников; с 10.00 до 10.40 - презентация «Стратегии 2020» (Шимкив); с 10.40 до 11.50 - вопросы и ответы; с 11.50 до 12.00 - подведение итогов (Шимкив).

Регистрация для участия в мероприятии обязательная.

Зарегистрироваться можно по электронной почте 2020@apu.gov.ua или по телефону 044 255 7296.

Регистрация продлится до 18.00 26 сентября.