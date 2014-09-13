Отсрочка Ассоциации позволит Украине перестроить экономику – Шимкив

Отсрочка с имплементацией положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС позволит Украине отстроить экономику после войны и перестроить промышленность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе работы 11-й ежегодной международной встречи «Ялтинская Европейская Стратегия» (YES) заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

«Что касается отсрочки воплощения Соглашения об ассоциации. Сейчас у нас много говорят об этом. Кто-то один сделал противоречивое заявление, но никто не откладывает ратификацию. Речь идет об импорте из ЕС. Украинским компаниям дают время приспособиться. Структура экономики во время войны требует свежего воздуха, чтобы отстроиться, чтобы отстроить заводы. Нам нужна пауза, чтобы перестроиться», - сказал Шимкив.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года. При этом ЕС на этот период продлит автономные торговые меры для украинских товаров, обеспечив их доступ на европейский рынок.

Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание его экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до тех пор, когда в Украине будет избран новый президент. После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня. Планируется, что Верховная Рада ратифицирует Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом 16 сентября.