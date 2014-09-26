Россия потеряла Украину как политического союзника - российский эксперт

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал директор института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Конечно, мы потеряли Украину как политического партнера и как политического союзника», - сказал Гринберг.

При этом он надеется, что еще можно восстановить экономические отношения между двумя странами. В частности, эксперт убежден, если по всем спорным вопросам между Украиной и Россией будет достигнуто политическое урегулирование, то страны должны восстановить хотя бы производственную кооперацию между своими предприятиями.

Он считает, что в случае, если этого не будет сделано, Украина и Россия «впадут в технологическое захолустье».

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«Если политическое урегулирование будет достигнуто, то должна быть восстановлена кооперация между российскими и украинскими предприятиями и никакой альтернативы этому нет. Либо совсем уже в технологическое захолустье впасть обеим странам. Дело в том, что при всех достижениях и трансформации мы имеет одну и ту же большую проблему – это примитивизация структуры экономик двух стран», - сказал он.

В то же время Гринберг считает «трагедией» для Украины, если страна не восстановит нормальные экономические связи с Россией, от отсутствия которых и сама Россия имеет большие трудности. По его мнению, если сегодняшняя конфронтация между двумя странами сохранится, то «одним станет плохо, а другим еще хуже».

«Я считаю, что теперь для Украины это трагедия, что они ментально будут находиться на Западе, а материально они связаны с Россией. И я не могу себе представить, что внешнеэкономический вклад не то чтобы в развитие, а в хоть какую-то стабильность экономическую в Украине можно решить без сотрудничества с Россией. Россия тоже, конечно, имеет большие трудности в связи с тем, что Украина накладывает эмбарго на вывоз своих компонентов. Это отвратительная история – одним станет очень плохо, другим еще хуже. Так выглядит этот разрыв (производственной кооперации) сейчас», - подчеркнул Гринберг.