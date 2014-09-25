МВФ и ВБ остаются пока единственными инвесторами в экономику Украины - Яценюк

Об этом в интервью программе «Час-Тайм» заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Частные инвесторы не готовы идти в Украину, часть которой оккупирована Россией», - заявил Яценюк.

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Он добавил, что это также план России - «оккупировать Украину и пить из нее кровь». Именно поэтому, по словам главы правительства, МВФ и Всемирный банк остается единственными инвесторами в нашу страну.

Как сообщал УНИАН, в целом с начала года Украина получила от МВФ около 4,5 млрд долл кредитных средств в рамках выполнения двухлетней программы сотрудничества объемом 17 млрд долл. По линии Всемирного банка Украина получила 2,5 млрд долл из общей суммы финансовой помощи, согласованной на 2014 в объеме 3,5 млрд долл.