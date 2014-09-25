Харьковская ОГА хочет роспуска облсовета из-за непринятия программы обороны региона
Харьковская областная госадминистрация (ОГА) предложит президенту распустить Харьковский областной совет, который отказался принимать программу обеспечения территориальной обороны региона.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя, руководитель аппарата Харьковской ОГА Василий Хома.
Читайте такжеВ Харьков прибыли послы и руководители ключевых агентств ООН"Будет направлено соответствующее обращение к президенту Украины, и мы уже с главой областной государственной администрации рассматривали этот вопрос, с предложением распустить областной совет, потому что депутаты не выполнили свой гражданский долг, не обеспечили обороноспособности Харьковской области", - подчеркнул Василий Хома.
Он также добавил, что обращение с просьбой дать оценку саботажу принятия программы депутатами Харьковского облсовета будет направлено в Генпрокуратуру и СБУ. "Будут направлены соответствующие обращения в Генпрокуратуре, СБУ, что областной совет фактически саботировал обеспечение воинских подразделений, обеспечение подразделений материально, финансово, подразделений, которые должны отвечать за безопасность людей на определенной территории”, - добавил Василий Хома.
Он отметил, что своими действиями “депутаты продемонстрировали не только политическую, но и человеческую халатность”.
Хома подчеркнул, что Харьковская ОГА будет инициировать внеочередную сессию и выносить еще раз на рассмотрение депутатов непроголосованные программы территориальной обороны и обустройства государственной границы с РФ.
Как сообщал УНИАН, сегодня Харьковский областной совет отказался принимать программу мероприятий территориальной обороны Харьковской области на период 2014–2015 годов.