Харьковская ОГА хочет роспуска облсовета из-за непринятия программы обороны региона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя, руководитель аппарата Харьковской ОГА Василий Хома.

Читайте такжеВ Харьков прибыли послы и руководители ключевых агентств ООН"Будет направлено соответствующее обращение к президенту Украины, и мы уже с главой областной государственной администрации рассматривали этот вопрос, с предложением распустить областной совет, потому что депутаты не выполнили свой гражданский долг, не обеспечили обороноспособности Харьковской области", - подчеркнул Василий Хома.

Он также добавил, что обращение с просьбой дать оценку саботажу принятия программы депутатами Харьковского облсовета будет направлено в Генпрокуратуру и СБУ. "Будут направлены соответствующие обращения в Генпрокуратуре, СБУ, что областной совет фактически саботировал обеспечение воинских подразделений, обеспечение подразделений материально, финансово, подразделений, которые должны отвечать за безопасность людей на определенной территории”, - добавил Василий Хома.

Он отметил, что своими действиями “депутаты продемонстрировали не только политическую, но и человеческую халатность”.

Хома подчеркнул, что Харьковская ОГА будет инициировать внеочередную сессию и выносить еще раз на рассмотрение депутатов непроголосованные программы территориальной обороны и обустройства государственной границы с РФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Харьковский областной совет отказался принимать программу мероприятий территориальной обороны Харьковской области на период 2014–2015 годов.