В ГПС опровергли гибель пограничников во время обстрела блокпоста под Мариуполем
18:12, 25 сентября 2014Политика
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Информация, которая появилась в средствах массовой информации о ранении и гибели пограничников на одном из блокпостов неподалёку от Мариуполя, который обстреливают террористы, не соответствует действительности.
По данным ГПС, среди пограничников нет погибших / УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.
«Действительно пограничники несут службу совместно с военнослужащими ВСУ на блокпостах в районе Мариуполя», - говорится в сообщении и отмечается, что во время сегодняшних обстрелов позиций украинских силовиков под Мариуполем никто из сотрудников Госпогранслужбы ранен не был.
Читайте такжеВоенные оборудуют линию обороны от Мариуполя до ВолновахиКак сообщал УНИАН, сегодня в СМИ появилась информация об обстреле боевиками блокпоста под Мариуполем. Среди прочего, речь шла о двух погибших украинских пограничниках.
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