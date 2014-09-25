В ГПС опровергли гибель пограничников во время обстрела блокпоста под Мариуполем

Об этом сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

«Действительно пограничники несут службу совместно с военнослужащими ВСУ на блокпостах в районе Мариуполя», - говорится в сообщении и отмечается, что во время сегодняшних обстрелов позиций украинских силовиков под Мариуполем никто из сотрудников Госпогранслужбы ранен не был.

Читайте такжеВоенные оборудуют линию обороны от Мариуполя до ВолновахиКак сообщал УНИАН, сегодня в СМИ появилась информация об обстреле боевиками блокпоста под Мариуполем. Среди прочего, речь шла о двух погибших украинских пограничниках.