Порошенко уверен, что самая опасная часть войны уже в прошлом
14:45, 25 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уверен, что самая опасная часть войны уже в прошлом, благодаря героизму украинских бойцов.
Петр Порошенко во время пресс-конференции
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил сегодня во время пресс-конференции.
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“Я убежден, что мой мирный план сработает. У меня нет сомнения, что главная, самая опасная часть войны, уже в прошлом, благодаря героизму наших украинских солдат”, - сказал он.
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