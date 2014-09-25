Порошенко уверен, что самая опасная часть войны уже в прошлом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил сегодня во время пресс-конференции.

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“Я убежден, что мой мирный план сработает. У меня нет сомнения, что главная, самая опасная часть войны, уже в прошлом, благодаря героизму наших украинских солдат”, - сказал он.