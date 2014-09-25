Пресс-конференция президента Порошенко. Прямой эфир

Об этом сообщил в эфире "Пятого канала" советник главы государства Николай Томенко. По его словам, команда президента "осознает, что должен быть формат широкой конференции, где бы, например, (мог присутствовать — ред.) любой из делегированных журналистов и региональных, и центральных медиа".

"Такой формат также будет применен, в частности, 25 сентября, в четверг, где президент минимум два часа будет общаться с журналистами, где не будет никаких ограничений для вопросов", — цитирует Томенко "Украинская правда".

Он уточнил, что 25 сентября президент представит стратегию с условным названием "2020", а после этого ответит на вопросы СМИ.

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Советник главы государства также добавил, что "формат широких дискуссий будет продолжаться".

"Раз в месяц формат, например, дискуссии с журналистами и раз в два или три месяца — широкой пресс-конференции для всех. Я думаю, что этот формат абсолютно реалистичный, который президент будет применять", — подчеркнул Томенко.