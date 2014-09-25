Изоляция России не решает ситуации в Украине - президент Швейцарии

09:38, 25 сентября 2014
Политика
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Президент председательствующей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Швейцарии Дидье Буркхальтер считает, что изоляция России со стороны мирового сообщества не решает ситуацию в Украине, а создает новые проблемы.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Буркхальтер сказал во время общих дебатов на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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«Незаконная аннексия территории, так как Россия это сделала с Крымом, или военное вторжение в восточную Украину требуют решительных мер от международного содружества. Но эти меры должны быть также сбалансированы, оставляя комнату для диалога и сотрудничества... Просто изоляция России от остальной Европы не решит никаких проблем, зато создаст больше (проблем) в Европе и за ее пределами», - сказал Буркхальтер.

В частности, он считает, что стабильность в Украине может быть возобновлена, если будет достигнут успех в урегулировании кризиса на востоке Украине с помощью сотрудничества с Россией, а не против нее.

Кроме того, Буркхальтер уверен, что стабильность в Украине может быть устойчивой в том случае, если ОБСЕ сможет возобновить прочное основание для сотрудничества между евроатлантическими и евроазиатскими регионами в сфере безопасности.

По его словам, Швейцария предпринимает шаги для увеличения финансирования специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также отмечает, что эта миссия также нуждается в дополнительной поддержке и от всех стран-участниц ОБСЕ.

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