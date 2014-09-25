Яценюк выступил на заседании Генассамблеи ООН

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась общеполитическая дискуссия 69-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Первыми с трибуны Генеральной Ассамблеи к присутствующим начали обращение президенты Бразилии и США.

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По сообщению Центра новостей ООН, перед ее участниками выступят около 140 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел и главы делегаций на другом уровне.

В этот же день в первой половине дня перед делегатами выступят главы государств из Уганды, Испании, Мавритании, Чили, Республики Корея, Катара, Армении, Египта, Франции, Марокко, Мексики, Финляндии, Индонезии, Аргентины, и Турции.

Во второй половине дня выступают президенты Боливии и Руанды, король Иордании, президенты Доминиканской Республики, Кении, Коста-Рики, Монголии, Нигерии, Гондураса, Черногории, ЮАР, Швейцарии, Чада, Эстонии, Экваториальной Гвинеи, Шри-Ланки, Венесуэлы, Замбии, а также главы правительств Великобритании, Дании и Украины. Перед началом общих прений Генеральный секретарь ООН представит государствам-членам ООН свой ежегодный доклад о работе Организации.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отправился в Нью-Йорк, где началось заседание 69-й сессииГенеральной Ассамблеи ООН.

Яценюк в США представит деловым и инвестиционным кругам план действий "Восстановление Украины". Также запланировано выступление главы правительства в Совете внешних отношений (Council of foreign Relations - независимый аналитический центр США). Прямая трансляция выступления начнется ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.