Forbes: Украинский конфликт представляет большую угрозу, чем ИГИЛ, поскольку может разрушить НАТО

Пол Родерик Грегори в своей статье, которая называется «Украинский конфликт представляет собой большую экзистенциальную угрозу, чем ИГИЛ, поскольку он может разрушить НАТО», опубликованной на сайте Forbes.com, пишет, что такое случается очень редко, чтобы главу государства, особенно против которого ведет войну, как сказал Митт Ромни, «геополитический враг Америки № 1», пригласили выступить на совместном заседании Конгресса США. Президент Украины Петр Порошенко в четверг обратился к американцам с настоятельным призывом предоставить Украине военную помощь в борьбе с вторжением России. Его эмоциональная речь вызвала овации по обе стороны зала.

Но такое ощущение, что пресса как будто не заметила этого выступления Порошенко, несмотря на запоминающийся выпад в сторону президента Обамы: «С помощью одних только одеял невозможно победить в войне». Газета The New York Times написала коротенькую заметку о Порошенко. На новостном сайте Drudge Report об этом вообще не было никакой информации, а газета Wall Street Journal опубликовала небольшую статью под названием «Украина получит больше помощи, но никакого оружия», высмеяв опасения Обамы по поводу того, что «настоящее оружие (для Украины) спровоцирует Владимира Путина (как будто ему нужно оправдание для вторжения)» на своей редакционной странице. Стоит также отметить, что в конце августа в Белом доме вместо фразы «вторжение России в Украину» использовался другой, более удобный термин «внедрение».

Убийство более 3 тыс. мирных жителей и украинских солдат и растущее число жертв среди российских наемников и призывников в юго-восточной Украине вряд ли может сравниться с с ужасающими видео на You-Tube, на которых боевики ИГИЛ отрубают головы, но потенциальные риски, которые таит в себе война России на юго-востоке Украины намного опаснее, чем угрозы от ИГИЛ.

Если вы мне не верите, выслушайте меня.

Отставной генерал, бывший посол и эксперт разведки перед приездом Порошенко говорил в Белом доме о том, как победить 30-тясячные сильные (и растущие) войска ИГИЛ. Мы не должны вычеркивать ни один из возможных вариантов и не должны «заранее говорить нашим противникам о временных рамках... или о том, что мы не будет использовать ту или иную возможность». Победа над ИГИЛ потребует тяжелой утомительной работы. То, что Исламское государство рекрутирует своих сторонников в Европе и США, усложняет войну с терроризмом, которую нам придется продолжать, к сожалению, в течение следующих десятилетий, независимо от того, будет или нет существовать ИГИЛ.

Тем же военным экспертам было бы трудно объяснить, как хромая украинская армия может победить поддерживаемых Россией сепаратистов и регулярные российские войска без военной помощи, особенно теперь, когда Россия показала, что она готова отправить свои регулярные войска. Санкции действительно наносят удар по российской экономике, но это цена, которую Путин готов платить. Во всяком случае, Европа и Соединенные Штаты, кажется, одобряют военную слабость Украины. Ангела Меркель отказалась предоставить военную помощь, чтобы Украина не считала, что военное решение возможно. Барак Обама выразил опасения по поводу того, что военная помощь может затянуть США глубже в этот конфликт. Ни Меркель, ни Обама, кажется, не понимают, что получить прочный мир можно только победив, а не проиграв.

Хотя фраза Порошенко «с помощью одеял в войне не победишь» привлекла наибольшее внимание, его леденящая кровь параллель с кубинским ракетным кризисом в значительной степени осталось незамеченной:

«Вне всякого сомнения, международная система сдержек и противовесов была разрушена (действиями России). Мир погрузился в самый ужасный кризис безопасности после кубинского ракетного кризиса 1962 г.».

Своим жестким сравнением Порошенко дал понять, что территориальные амбиции Владимира Путина, его очевидное намерение восстановить Российскую империю, и его ненависть к НАТО – это та искра, от которой может вновь разгореться противостояние похожее на то, которое в октябре 1962 г. «столкнуло лбами» США и СССР. Вполне возможно, что через несколько недель или месяцев Америка также столкнется с Россией, только уже не в Карибском море, а в небольшом государстве на побережье Балтийского моря.

Неужели две крупнейшие ядерные державы приближаются к конфронтации, похожей на ракетный кризис, потому что Россия хочет достичь или потому что у нее не получается достичь своих целей в юго-восточной Украине? Неужели Европа и США действительно надеются, что мирный договор, заключенный с ослабленной Украиной, положит конец мечтам Путина о восстановлении империи? Или может быть только эффективное сопротивление Украины, ее отказ признать Новороссию Путина, отведут эту катастрофу? Меркель и Обама, кажется, к сожалению, подталкивают Украину к невыгодному миру, который даст Путину возможность постоянно дестабилизировать страну и преграждать ей путь к Европейскому союзу и НАТО. И единственная цена, которую ему до этого времени пришлось заплатить, – это санкции, которые, как он ожидает, будут отменены через какое-то время.

Известный российский комментатор и критик Путина, Андрей Пионтковский, утверждает, что, если «Путин добьется успеха и полностью подчинит себе политику Украины, заблокировав ее европейский выбор, он продолжит свою кампанию. И следующей целью будет Прибалтика». Если он потерпит поражение в Украине, он не сможет перейти к своей следующей цели, а его режим может оказаться под угрозой. И это не пустые разговоры.

На данном этапе вторжение российских войск в конце августа положило конец успешной антитеррористической операции в Украине и разгромило украинские силы на юго-востоке. Украинская армия и Национальная гвардия отошли, надеясь перегруппироваться. Путин близок к достижению своей цели – автономии юго-востока Украины, благодаря чему он сможет манипулировать всей Украиной, и ему все еще нужно заплатить реальную цену, как он считает.

Путин считает, что эта игра уже практически окончена. Нужно готовиться к следующей игре.

Пионтковский утверждает, что тот факт, что страны Балтии являются членами НАТО, не остановит Путина. Скорее, это даже будет стимулировать его. Гибридные войны, подобные украинской, против Эстонии, Латвии и Литвы «поставили бы под вопрос существование НАТО в целом и принесли бы Путину огромную победу». Путин видит главный приз перед собой: де-факто уничтожение своего главного врага, НАТО – той самой организации, которая разрушила СССР и окружила Россию. Риски такого приключения очень высоки, но награда будет астрономической.

Скептики бы поспорили: конечно же Путин понимает, что при нападении на любое прибалтийское государство будет реализована Статья 5 договора о взаимной обороне НАТО. Разве президент Соединенных Штатов в Таллинне 3 сентября не заявил, что «Статья 5 абсолютно понятная? Нападение на одну страну является нападением на всех... Так что если в такой момент вы когда-нибудь опять спросите, кто придет на помощь, вы будете знать ответ: НАТО, в том числе вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, сразу же, незамедлительно».

Путин не посмеет этого сделать, говорят скептики. Обама очертил красную линию, и на этот раз он действительно подразумевает это.

Не так быстро! Мы думали, что Путин не посмеет вторгнуться и аннексировать Крым и перевернуть послевоенный порядок, но он это сделал. Мы думали, что он не будет использовать регулярные войска в юго-восточной Украине, но он это сделал. И во всех случаях он практически выходил сухим из воды. Реакцией Путина будет: «Я уже прошел через это, я сделал это в Украине». Я могу продолжить это делать в странах Балтии. Я знаю, как это сделать. И его слова правдивы. У России шестилетний опыт ведения гибридных войн, ни одну из которых она не проиграла. Одна из этих войн была с Грузией, участвующей в программе НАТО «Партнерство ради мира». Путин аннексировал территории Грузии, НАТО при этом абсолютно ничего не сделало.

Как пишет Томас Лайфсон в журнале American Thinker: «Мы находимся сейчас на очень опасной территории. Россия будет все охотнее устраивать провокации, увидев, что угрозы Обамы пусты. Путин уже говорил, что Россия является ядерной державой, и это абсолютно неприкрытая угроза начала Третьей мировой войны, если вдруг он получит ответ на свою будущую агрессию. Есть риск того, что, показав, что его можно запугивать, Обама ответит слишком поздно... тем самым положив начало конца света».

Мы уже можем описать план игры Путина по уничтожению НАТО с помощью войны нового типа, методы которой он усовершенствовал в Грузии, Молдове и Украине. Это же может начаться в любой из трех прибалтийских стран. Россия уже начала провокации в Эстонии, но скорее всего, это просто отвлекающий маневр. Латвия, страна с населением 2 млн. человек, четверть из которого составляют россияне, 150 тыс. из них не являются гражданами Латвии, вероятнее всего, и является первой целью.

Первый шаг в гибридной войне Россия уже предположительно сделала, проведя скрытые опросы среди этнических русских в Латвии. Пропагандистское оружие Путина – канал Russia Today, уже заявляет о дискриминации россиян в Латвии. Поскольку темпы подготовки к противостоянию с Латвией ускорились, RT и другие российские телеканалы, которые являются главным источником информации для большинства россиян в Латвии, будут все больше рассказывать зловещие сказки об убийствах, пытках и изнасилованиях россиян, проживающих в Латвии, в которых виновны националисты и неонацисты, которых поддерживает «криминальное» правительство Латвии. Агенты российской военной разведки (ГРУ) и ФСБ (преемника КГБ) будут проникать в Латвию вместе с наемниками, получив деньги и списки вероятных сторонников. Будут организовываться восстания в небольших восточных городах, где проживает много русских. Протестующие / оккупанты будут требовать равных прав и статус автономии. Вооруженные толпы обрушатся на местную полицию и займут муниципальные здания. После этого оккупанты объявят о создании Народной Республику Свободной Латвии. Они обнесут захваченные здания колючей проволокой, будут жечь шины и поставят охрану из бандитов с автоматами Калашникова.

В это же время российская армия начнет проводить учения, «запланированные задолго до этого», на границе с Латвией. Кремль может признать, что российские «добровольцы» пересекли границу, но россиянам никто не может запретить помогать своим братьям за рубежом, а Кремль не имеет никакого отношения к этому. Все, чего хочет Россия – мир на своих границах. Латвийское правительство будет возмущенно протестовать против действий Кремля, который будет доказывать свою невиновность, в то время как российские войска будут совершать ложные атаки на границу.

Объединенные латвийские, литовские и эстонские войска будут стараться выгнать новых самопровозглашенных «мэров» и «губернаторов» из оккупированных зданий и городов. Начнутся перестрелки между военными и силами самопровозглашенной Народной Республики Свободной Латвии. Количество жертв будет расти. Латвия заявит, что Россия напала на нее и потребует применить Статью 5 договора НАТО. Россия будет настаивать на своей невиновности, утверждая, что она обеспокоенна тем, что гражданская война вспыхнула на ее границах. Однако, возможно, ей придется вмешаться, если соотечественники окажутся в опасности, и Россия может использовать все виды оружия, которые у нее есть.

Россия и Соединенные Штаты вновь «сыграют в гляделки». И мы не знаем, как бы сказал Дин Раск, «кто из противников моргнет». Что НАТО и Соединенные Штаты будут делать в этот момент? Ответ далеко неясен.

Радиоволны, пресса и блогосфера будут переполнены пугающими сообщениями о Третьей мировой войне. Путин уже официально будет заявлять, что он может выиграть войну с НАТО с помощью тактического ядерного оружия. Защитники Путина в Германии, Франции, Италии и США будут задавать вопрос: Мы действительно готовы умереть за Латвию или Эстонию? В этот момент Путин предложит взять на себя роль миротворца. Конечно, он что-нибудь придумает. Беспорядки в Латвии ничуть не серьезнее, чем неудавшийся референдум в Шотландии. Зачем нужно переворачивать мир вверх ногами из-за гражданской войны в небольшой незначительной стране, которую мало кто вообще может найти на карте.

На чрезвычайном заседании НАТО в Брюсселе страны Балтии будут призывать применить Статью 5. После боев с переменным успехом, НАТО решает подождать и посмотреть, что будет дальше. Возможно, все разрешится абсолютно нормально. Еще больше наемников и техники пересечет границу, чтобы защитить Народную Республику Свободной Латвии. Латвия погрузится в замороженный конфликт, который еще очень не скоро разрешиться. Российские войска будут оставаться возле границ.

Путин выведет НАТО на чистую воду, и мир увидит, что Альянс абсолютно ничего собой не представляет. НАТО больше нет. Теперь командует Путин. Именно он решает, кого наказывать, а кого нет.

ИГИЛ и Путин преподносят один и тот же урок. Если Запад хочет выиграть, он должен сопротивляться, пока еще не слишком поздно. ИГИЛ было легко победить, когда его силы были разношерстным сбродом из нескольких тысяч. Путина было бы легко остановить, если бы Запад перебросил противотанковое оружие, средства для транспортировки и войска НАТО в Польшу или в Киев, как только Россия сделала первый шаг к аннексии Крыма. Нетрадиционные атаки Путина на юго-востоке Украины можно было бы остановить массовыми санкциями до того (а не после) как они были совершены, прямым отрицанием заявлений России об ее невиновности, а также предоставив Украине реальную военную помощь с самого начала. Теперь уже слишком поздно делать то, что мы должны были сделать, но подумайте над сценарием, который я описал выше. Очень скоро может наступить момент, когда будет действительно слишком поздно.

Украина борется своими силами, практически без помощи своих безответственных союзников. Те, кто стоят рядом с ней в списке жертв, понимают, что эту проблему нужно решать очень срочно. Другие этого не видят, если считают верным замечание Обамы, сделанное недавно на мероприятии по сбору средств: «С точки зрения геополитики... то, что происходит в Украине, не представляет для нас угрозу». Эта фраза может войти в историю наряду с заявлением Чемберлена о «мире в наше время».