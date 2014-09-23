В Харьковской области готовы провести выборы без света

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом на заседании областной рабочей группы заявил заместитель председателя ХОГА Василий Хома.

По его сведениям, в частности, все окружные избирательные комиссии области будут обеспечены электрогенераторами. Для участковых комиссий закупят аккумуляторные лампы, которые обеспечат работу комиссий на время устранения неполадок сети.

Хома отметил, что в Харьковской области уже созданы окружные избирательные комиссии, и до 10 октября должны быть созданы участковые избирательные комиссии.

Читайте такжеЦИК исключает возможность переноса внеочередных выборов Рады на востоке Украины«В этот раз у нас есть особенность в обеспечении работы избирательных комиссий. Как известно, в области введен специальный график автоматического отключения электроэнергии. Согласно этому графику, в случае превышения пиковой нагрузки на электросети может быть отключена электроэнергия. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы снизить нагрузку в Харькове и области. Но уже сейчас в пиковые часы превышение примерно на 100-110 МВт», - сказал Хома.

В свою очередь начальник отдела Государственного реестра избирателей ХОГА Александр Евсеев отметил, что на сегодня проблем с техническим обеспечением избирательного процесса в Харьковской области нет.

Напомним, в Министерстве внутренних дел не исключают провокаций во время избирательного процесса в Украине, в том числе и вмешательства со стороны представителей РФ.